Первого августа клубы проведут ответный матч в Греции.

25 июля "Днепр-1" впервые в своей истории сыграл в Лиге чемпионов УЕФА. Команда Александра Кучера во втором раунде квалификации ЛЧ встречалась с греческим "Панатинаикосом".

Номинально домашний матч днепряне провели в словацком городе Кошице. "Панатинаикос" одержал победу со счетом 3:1. Первого августа клубы проведут ответный матч в Греции.

Добавим, что команды являются вице-чемпионами своих стран. За "Панатинаикос" выступает бывший игрок "Шахтера" Бернард и экс-легионер "Динамо" Вербич.

Триумфатор битвы "Днепр-1" - "Панатинаикос" выйдет в третий раунд квалификации Лиги чемпионов и сыграет против французского "Марселя". Проигравшая команда будет представлять свою страну в третьем раунде квалификации Лиги Европы в поединке против чешской "Славии".

"Днепр-1" - "Панатинаикос" - 1:3

Голы: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоаннидис (84, пенальти)

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец (Каплиенко, 73), Сарапий, Сваток (Когут, 61), Мирошниченко, Бланко (Горин, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинский, Гуцуляк, Довбик

"Панатинаикос": Бриньоли, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вильена (Чокай, 71), Джуричич (Манчини, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннидис, 78), Паласиос

Обзор матча

Напомним, в Лиге чемпионов-2023/24 от Украины гарантированно на групповом этапе выступит донецкий "Шахтер".

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