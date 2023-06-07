Артем Довбик продолжит свои выступления в украинском чемпионате.

Форвард национальной сборной Украины Артем Довбик принял неожиданное решение относительно своего будущего.

25-летний футболист подписал новый контракт с "Днепром-1", сообщает официальный сайт клуба.

Срок нового соглашения Довбика с "Днепром-1" рассчитан до лета 2025 года.

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Артем Довбик пришел в "Днепр-1" летом 2020 года. За три сезона нападающий сыграл 84 матча, забил 53 гола и отдал 14 голевых передач.

В нынешнем сезоне Артем сыграл за "Днепр-1" 30 матчей в рамках УПЛ и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Отметим, что Довбик получает "Золотую бутсу" УПЛ во втором сезоне подряд. В прошлом чемпионате 25-летний форвард отличился 14 мячами.

Добавим, что в услугах нападающего сборной Украины была заинтересована испанская "Жирона". Интерес каталонцев к Артему подтвердил агент украинца. Однако форвард принял решение продолжить карьеру в "Днепре-1".

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 "Днепр-1" занял второе место и впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

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