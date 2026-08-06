После скандала в Федерации футбола Инфантино удержался на посту, хотя Европа ему не верит

Федерация футбола разослала извинения всем странам-участникам из-за скандала с попыткой продать доли в Чемпионате мира.

Джанни Инфантино после скандала с продажей долей в чемпионате мира продолжит занимать должность президента Международной федерации футбола. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном по итогам заседания руководства Федерации.

Как пишет Sky News, генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрем и члены правления организации "подтвердили полную поддержку" Инфантино, который занимает пост президента FIFA с 2016 года и собирается выдвинуть свою кандидатуру на новый срок во время выборов в 2027 году.

FIFA направила национальным футбольным ассоциациям письмо, в котором извинились за ошибки, совершенные во время планов по продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам.

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"Мы приносим искренние извинения за эти ошибки и обещаем, что они больше не повторятся", – говорится в письме. Там также отмечено, что утечка планов FIFA в СМИ – это одна из таких ошибок.

В UEFA, однако, отвергают извинения Инфантино. Там настаивают, что Федерация не выполнила поставленные условия – в том числе гарантии того, что подобные предложения больше не будут выдвигаться – и заявляет, что по-прежнему не доверяет Инфантино.

Почему Европа готова бойкотировать футбольный Чемпионт мира

Добавим, что европейские страны обсуждают бойкот Чемпионата мира по футболу, если Инфантино продолжит реализацию планов по продаже части акций турнира частным инвесторам. По данным СМИ, Инфантино хочет создать дочернюю компанию стоимостью $20 млрд и продать более 20% новой FIFA Forward Enterprise, привлекая $4,2 млрд.

Около 20% прав должна была получить группа частных инвесторов во главе с Джошуа Кушнером – братом Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. Идея вызвала резкую критику национальных футбольных федераций и клубов. После этого FIFA отказалась от планов.

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