"Днепр-1" проиграл "Оболони" в 4-м туре чемпионата Украины.

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер подал в отставку после сенсационного поражения от киевской "Оболони" в рамках 4-го тура чемпионата Украины по футболу.

Об этом 40-летний специалист сообщил на пресс-конференции после игры.

"Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом.

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Вину за те результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо", - приводит слова Кучера официальный сайт СК "Днепр-1".

Напомним, Александр Кучер возглавил "Днепр-1" летом 2022 года, сменив на этой должности Игора Йовичевича.

Под руководством Кучера "Днепр-1" в прошлом сезоне стал вице-чемпионом УПЛ и дошел до 1/16 Лиги конференций.

Текущий сезон для "Днепра-1" начался с неудач. Сначала команда вылетела из Лиги чемпионов, уступив греческому "Панатинаикосу" (1:3, 2:2) во втором раунде квалификации. Затем клуб проиграл по сумме двух игр чешской "Славии" (0:3, 1:1) и покинул Лигу Европы.

В чемпионате Украины дела у "Днепра-1" также идут не очень. За три матча команда сумела набрать всего четыре очка и занимает 11 строчку в турнирной таблице УПЛ.

Добавим, что 23 августа "Днепр-1" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций против словацкого клуба "Спартак" Трнава. Поки неизвестно, кто будет готовить команду к этой игре.

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