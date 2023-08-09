Британские власти отказали ему в визе несмотря на старания клуба уладить ситуацию.

В первом матче третьего этапа квалификации Лиги чемпионов, где встретятся "Рейнджерс" и швейцарский клуб "Серветт", не будет участвовать полузащитник Гаэль Ондуа. Все дело в российском паспорте игрока, пишет sport.ua.

Как сообщается, британские власти отказали ему в визе.

"Гаэля Ондуа лишили поездки в Глазго. Ему до сих пор не выдана виза британскими властями. Игрок отсутствует в поездке в Глазго. Значительных усилий, предпринятых более двух недель назад клубом и его игроком, в частности в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказалось мало. Клуб сожалеет об этой ситуации и поддерживает своего игрока и его команду, которой по неспортивным причинам придется играть без важного игрока", - говорится в заявлении "Серветта".

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Что известно о Гаэле Ондуа

Некоторое время футболист провел в российских клубах, а уже в 2017 году подписал контракт с украинской "Зарей". Однако Ондуа не провел ни одной игры за наш клуб.

В марте 2023 года Ондуа оказался в центре внимания из-за инцидента на ЧМ-2023. Он выходил на поле против сборных Швейцарии и Сербии в бутсах с российским флагом.

Скандальное решение УЕФА

Как сообщал УНИАН, УЕФА оставила на должностях в комитетах 15 россиян. В частности, Александр Дюков, возглавляющий "Российский футбольный союз" остался первым вице-председателем Комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Должности также получили Вячеслав Колосков, Полина Юмашева, Роман Бабаев, Денис Соловьев, Екатерина Федишина, Александр Медведев.

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