"Ворскла" выиграла первый матч у "Дилы" Гори со счетом 2:1.

В четверг, 27 июля, "Ворскла" одержала волевую победу над клубом "Дила" в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций УЕФА.

Главный тренер полтавского клуба Виктор Скрипник прокомментировал результат поединка против грузинской команды.

53-летний специалист отметил, что им попался очень сильный соперник и победа в первой игре еще не гарантирует "Ворскле" прохода в следующий раунд турнира.

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"Очень мощный соперник, который хорошо играет с мячом. В первом тайме мы терпели. А потом, как у нас часто бывает: пропускаем, достаем шашки и пошли гасать. Как козаки. Это была та "Ворскла", которая на характере может вырывать такие игры.

Мы понимаем, что это только первый тайм. Второй будет в Грузии. Победа - это победа, но еще ничего не решено.

Не хотелось уходить с поля с пустыми руками, поэтому больше рисковали, шли вперед. Замены были сделаны для создания нагрузки впереди. Все получилось, мы довольны. Но это только первый шаг. Будем терпеть и стараться, чтобы пройти дальше.

Это лишь первый официальный матч сезона, но я доволен физическим состоянием команды: мы не начали падать, а пошли вверх.

Из "Ворсклы" ушли игроки, которые играли вперед: Сефери, Олейник, Кравец. Но пришли новые люди, в частности центральный защитник Сантана. Он буквально три дня с нами. Но я никогда на это не смотрю, а верю в ребят, которые у нас есть. Мы будем стараться пройти дальше.

Каждая игра для нас - вызов. Мы играем так, как мы можем. Моя команда играет дисциплинированно, здесь нет хаоса, что каждый делает, что хочет. В любом матче у нас есть моменты", - сказал Скрипник.

Добавим, что ответный матч между "Ворсклой" и "Дилой" Гори состоится в четверг, 3 августа.

Победитель противостояния выйдет в третий раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары АПОЭЛ - "Войводина". Первый матч этих команд завершился со счетом 2:1 в пользу кипрского клуба.

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