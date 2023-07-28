Победу полтавскому клубу принесли голы легионеров Фелипе Родригеса и Ибрагима Коне.

В четверг, 27 июля, состоялся первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций УЕФА, в котором полтавская "Ворскла" противостояла грузинскому клубу "Дила".

Игра проходила в польском городе Тыхы на одноименном городском стадионе и завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

Первый тайм команды провели без забитых голов. Первый мяч был забит на 57-й минуте второй половины встречи - отличился украинский нападающий грузинского клуба Николай Ковталюк.

На 73-й минуте матча "Ворскле" удалось сравнять счет - после передачи Руслана Степанюка гол забил Фелипе Родригес. Победу полтавчане вырвали уже в компенсированное время - забитый мяч себе в актив записал Ибрагим Коне.

"Ворскла" - "Дила" - 2:1

Голы: Родригес, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

"Ворскла": Исенко, Чеснаков, Крупский, Павлюк, Пердута, Родригес, Сантана (Хрипчук 82), Челядин (Скляр 74), Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Степанюк

"Дила": Кучеренко, Читейшвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон Энрике, Жан Виктор (Сардалишвили 69), Парулава (Андроникашвили 69), Сантос, Гэйл (Мзвакали 74), Гомис (Кухианидзе 80), Ковталюк

Предупреждения: Владимир Чеснаков (34), Фелипе Родригес (38), Зураб Тевзадзе (55)

Обзор матча:

Отметим, что победа "Ворсклы" стала первым еврокубковым триумфом для Украины в новом сезоне. Ранее в квалификации Лиги чемпионов "Днепр-1" проиграл греческому клубу "Панатинаикос".

Ответный матч "Ворсклы" против клуба "Дила" Гори состоится 3 августа.

Напомним, победитель этой пары выйдет в третий раунд квалификации Лиги конференций, где сыграет с победителем дуэли АПОЭЛ (Кипр) - "Войводина" (Сербия). Для проигравшей команды еврокубковый сезон будет завершен.

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