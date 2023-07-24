Киевское "Динамо" начнет свой путь в Лиге конференций с 3-го квалификационного раунда.

В понедельник, 24 июля, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций сезона-2023/24.

На этой стадии участие в турнире начинает киевское "Динамо". Согласно результатам жеребьевки, за путевку в следующий раунд турнира "бело-синие" будут бороться с победителем пары "Арарат-Армения" (Армения) - "Арис" Салоники (Греция).

Первый матч "Динамо" сыграет в гостях, ответная встреча будет номинально домашней для киевлян.

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Также определился потенциальный соперник полтавской "Ворсклы" в 3-м раунде квалификации ЛК. Однако полтавчанам надо еще преодолеть барьер в виде грузинского клуба "Дила" во втором раунде квалификации Лиги конференций (27 июля и 3 августа), чтобы попасть в третий раунд. В случае победы подопечные Виктора Скрипника сыграют против победителем пары АПОЭЛ (Кипр) - "Войводина" (Сербия).

Игры 3-го раунда квалификации Лиги конференций состоятся 10 и 17 августа. Победители пар выйдут в плей-офф квалификации Лиги конференций. Для команд, которые проиграют, еврокубковый сезон закончится.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является лондонский "Вест Хэм", победивший в финале турнира в прошлом сезоне "Фиорентину".

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