Номинально домашний матч против "Дилы" полтавская "Ворскла" сыграет в Польше.

В четверг, 27 июля, состоится первый поединок второго раунда квалификации Лиги конфереций, в котором полтавская "Ворскла" сыграет против грузинского клуба "Дила".

Игра пройдет в польском городе Тыхы на одноименном городском стадионе.

Главным арбитром встречи назначен рефери из Болгарии Николай Попов. Помогать ему будут его соотечественники - Георгий Тодоров и Мартин Венев.

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Для полтавского клуба матч против "Дилы" будет первой официальной игрой в новом сезоне. В рамках подготовки к сезону "Ворскла" сыграла пять товарищеских матчей. Команда Виктора Скрипника одержала три победы, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

Клуб "Дила" начал свой путь в Лиге конференций с первого раунда квалификации. Грузинская команда проиграла первый матч против словацкого клуба "Дунайска Стреда" (1:2). Ответный матч "Дила" Гори сенсационно выиграла со счетом 2:0 и вышла в следующий раунд турнира.

"Дила" Гори и полтавская "Ворскла" до этого момента не пересекались в официальных играх. Это будет дебютная встреча команд.

Ворскла - Дила: прогноз

Фаворитом этого противостояния является украинская команда, имеющая больше еврокубкового опыта.

Ставки на победу "Ворсклы" принимаются с коэффициентом 1,78. Победа клуба "Дила" оценивается коэффициентом 4,60. Ничья - 3,50.

Аналитики считают, что в дуэли украинского и грузинского клубов будет забито больше одного гола. Ставки на тотал голов больше 2 принимают с коэффициентом 1,55. На тотал голов меньше 2 - коэффициент 2,37.

Гол подопечных Виктора Скрипника оценивается коэффициентом 1,19. На гол "Дилы" коэффициент 1,58.

Добавим, что победитель двухматчевого противостояния "Ворскла" - "Дила" выйдет в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем дуэли АПОЭЛ (Кипр) - "Войводина" (Сербия).

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