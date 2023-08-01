Организация принимает в свои ряды нескольких новых россиян.

15 россиян будут заседать в комитетах Союзы европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) с 2023 по 2027 год, сообщается на сайте организации.

Так, УЕФА принимает в свои ряды нескольких новых россиян. Среди них - представители "Российского футбольного союза", который организует деятельность премьер-лиги и национальной сборной России, и самой Российской премьер-лиги. Это, в частности, президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, генсек РФС Максим Митрофанов. Также в комитеты попали Мария Сучкова, Ирина Баранова, Даниил Заморин, Ольга Мащикова.

Кроме того, ряд граждан РФ остались на должностях, которые занимали ранее. Александр Дюков, возглавляющий "Российский футбольный союз" остался первым вице-председателем комитета национальных ассоциаций и заместителем председателя комитета по клубным соревнованиям. Должности также получили Вячеслав Колосков, Полина Юмашева, Роман Бабаев, Денис Соловьев, Екатерина Федишина, Александр Медведев.

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Заметим, в формировании политики УЕФА в отношении европейского футбола участвуют девятнадцать комитетов, они координируют широкий круг вопросов – от медицинских до финансовых. Члены комитетов, вице-руководители и председатели комитетов избираются раз на несколько лет.

УЕФА и РФ - это надо знать

В мае 2022 года в России должен был состояться финал Лиги чемпионов-2021/2022, но 25 февраля того года матч был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж в связи с полномасштабным вторжением россиян в Украину.

28 февраля 2022 года российские клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой УЕФА.

Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций отобрал у России право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

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