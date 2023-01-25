Европейский футбольный союз перенес поединок за Суперкубок УЕФА в Афины.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отобрал у России право принять матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году.

Как сообщает пресс-служба организации, поединок за Суперкубок УЕФА-2023 будет сыгран в Афинах.

Матч состоится в столице Греции в среду, 16 августа, на стадионе "Георгиос Караискакис".

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Соответствующее решение было принято 25 января на заседании исполнительного комитета организации в швейцарском Ньоне.

Действующим победителем Суперкубка УЕФА является мадридский "Реал". В августе 2022 года "сливочные" победили немецкий "Айнтрахт" со счетом 2:0.

Напомним, в России также должен был состояться финал Лиги чемпионов-2021/2022, но после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину матч был перенесен из Санкт-Петербурга в Париж.

Россиянам также запретили проводить домашние матчи европейских футбольных турниров, матчи баскетбольной Евролиги, российский этап "Формулы-1" и прочие соревнования.

Кроме того, ФИФА и УЕФА отстранили от участия в соревнованиях все футбольные клубы России и национальную сборную страны-террориста.

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