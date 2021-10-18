Тете и Михаил Мудрик - вингеры Шахтера / фото ФК Шахтер
Донецкий "Шахтер" 19 октября в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет против мадридского "Реала". Встреча состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал.
Шахтер - Реал: где смотреть матч
Противостояние украинского и испанского клубов в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало поединка - в 22.00.
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Шахтер - Реал: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".
- "Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.
- Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2.