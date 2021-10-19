Донецкий "Шахтер" сыграет против мадридского гранда.

19 октября на "Олимпийском" в Киеве пройдет матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Реалом".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" - "Реал".

Шахтер - Реал: где смотреть матч

Начало встречи - в 22.00.

После двух туров в группе D "Шахтер" набрал 1 очко и занимает последнее место. "Реал" (3 очка) идет вторым после сенсационного "Шерифа", которому уступили и дончане и мадридцы.

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Главным арбитром на этот матч назначен серб Срджан Йованович. В прошлом году он уже работал на матче "Реал" - "Шахтер" в Мадриде (2:3).

Лига чемпионов, групповой этап 3-й тур

Шахтер - Реал

Онлайн-трансляция матча

"Реал" прилетел в Украину 18 октября. Вечером "сливочные" провели тренировку на "Олимпийском".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти:

"Знаю Де Дзерби очень хорошо. Он прекрасный друг. У нас разный стиль футбола, но его "Сассуоло" здорово играл, он провел там отличную работу. Это сейчас видно и у "Шахтера". У команды есть явный стиль".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби:

"Конечно, я смотрел прошлогодние матчи. Считаю неправильным сравнивать, как "Шахтер" играл в прошлом сезоне и как играет в этом. Много всего поменялось - и для нас, и для "Реала". Самое главное - посмотреть на наш прогресс, как мы улучшили свой уровень, особенно в таких матчах с сильными командами Европы".

Перед этим поединком "Шахтер" в УПЛ поиздевался над "Зарей" (6:1). "Реал" в чемпионате Испании играл еще до перерыва на матчи сборных (матч с "Атлетиком" был перенесен) и неожиданно уступил "Эспаньолу" (1:2 в гостях).

Последние результаты команд:

Напомним, донецкий "Шахтер" в двух первых турах уступил "Шерифу" (0:2 в гостях) и сыграл вничью с "Интером" (0:0). "Реал" сначала обыграл "Интер" (со счетом 1:0 на выезде), а затем дома уступил "Шерифу" (1:2).

Автор: Артем Будрин