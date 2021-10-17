Шахтер - Реал: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

В 3-м туре ЛЧ "горняки" будут принимать в Киеве испанский топ-клуб.

19 октября донецкий "Шахтер" проведет поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов - "горняки" в Киеве будут принимать мадридский "Реал". УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Шахтер - Реал. Букмекеры записали "Шахтер" в аутсайдеры этого матча. На победу дончан предлагается коэффициент 5,80, тогда как на победу "Реала" - 1,61. Ничья оценивается коэффициентом - 4,54. Букмекеры склонны думать, что "Реал" сможет взять очки на выезде - коэффициент на это составляет 1,17. На то, что "Шахтер" не проиграет, можно поставить с коэффициентом 2,48. Шахтер - Реал: перед матчем Матч "Шахтер" - "Реал" 19 октября начнется в 22.00.

"Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера".

"Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).

"Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.

Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Зарю" (6:1). А мадридцы в своем национальном первенстве на этом уикенде не играли, так как их матч с "Атлетиком" (Бильбао) перенесли на более поздние даты из-за матчей сборных в Южной Америке.

Обслужит поединок сербская бригада арбитров во главе со Срджаном Йовановичем. Этот судья работал год назад на матче между этими командами в Мадриде, где "Шахтер" победил со счетом 3:2. Автор: Артем Будрин

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter