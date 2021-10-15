Новый тур открылся поединком в Киеве.

Новый тур чемпионата Украины открылся матчем в Киеве, где на НСК "Олимпийский" донецкий "Шахтер" принимал луганскую "Зарю". "Горняки" уверенно победили.

В первом тайме "Шахтер" трижды смог забить: дубль оформил Фернандо и еще один гол записал в свой актив Педриньо.

Во втором тайме форвард "Зари" Александр Гладкий отличился в воротах своей бывшей команды. Однако после этого дончане забили еще трижды и в итоге на табло установился счет 6:1.

Теперь у "Шахтера" 26 зачетных пунктов и вторая позиция в турнирной таблице. У "Зари" на 6 очков меньше и четвертое место в таблице.

"Шахтер" - "Заря" - 6:1

Голы: Фернандо, 11, 36, Педриньо, 28, Тете, 71, 90+2, Сикан, 80 - Гладкий, 63

"Шахтер": Трубин, Матвиенко (Витао, 76), Марлон (Исмаили, 46), Бондарь, Додо, Майкон, М. Антонио, Марлос, А. Патрик (Сикан, 76), Педриньо (Тете, 64), Фернандо (Мудрик, 46)

"Заря": Мацапура, Снурницын, Вернидуб (Имереков, 20), Цвек, Казаков, Назарина (Фаворов, 46), Булеца (Лунев, 84), Громов (Овусу, 72), Гладкий, Аллахьяр, Шахаб (Кристиан, 72)

Видео обзор матча (дополняется)

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

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Перед началом тура таблицу возглавляет "Динамо" (26 очков), а аутсайдером является "Мариуполь" (4 очка).

Автор: Артем Будрин