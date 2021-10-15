Шахтер сыграет против Зари / фото ФК Шахтер

С 15 по 18 октября пройдут поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу.

Центральным матчем этого тура будет битва между "Шахтером" и "Зарей". А вот встреча между "Ингульцом" и "Рухом" перенесена из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

Расписание матчей

15 октября

17.00. "Шахтер" - "Заря"

Трансляция - "Футбол 1"

16 октября

14.00. "Мариуполь" - "Металлист 1925"

Трансляция - "Футбол 2"

17.00. "Львов" - "Динамо"

Трансляция - "Футбол 2"

19.30. "Днепр-1" - "Колос"

Трансляция - УНИАН ТВ

17 октября

14.00. "Минай" - "Десна"

Трансляция - "Футбол 1"

19.30. "Александрия" - "Ворскла"

Трансляция - "Футбол 1"

18 октября

19.30. "Черноморец" - "Верес"

Трансляция - "Футбол 1"

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УПЛ: перед 11-м туром

  • После десяти туров "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).

  • Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).

  • Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Артем Будрин