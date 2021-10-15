С 15 по 18 октября пройдут поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу.
Центральным матчем этого тура будет битва между "Шахтером" и "Зарей". А вот встреча между "Ингульцом" и "Рухом" перенесена из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.
Расписание матчей
15 октября
17.00. "Шахтер" - "Заря"
Трансляция - "Футбол 1"
16 октября
14.00. "Мариуполь" - "Металлист 1925"
Трансляция - "Футбол 2"
17.00. "Львов" - "Динамо"
Трансляция - "Футбол 2"
19.30. "Днепр-1" - "Колос"
Трансляция - УНИАН ТВ
17 октября
14.00. "Минай" - "Десна"
Трансляция - "Футбол 1"
19.30. "Александрия" - "Ворскла"
Трансляция - "Футбол 1"
18 октября
19.30. "Черноморец" - "Верес"
Трансляция - "Футбол 1"
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УПЛ: перед 11-м туром
После десяти туров "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).
Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).
Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.