Украинская Премьер-лига: где и когда смотреть матчи 11-го тура

"Динамо" поедет в гости к "Львову", а "Минай" примет "Десну".

С 15 по 18 октября пройдут поединки 11-го тура чемпионата Украины по футболу. Центральным матчем этого тура будет битва между "Шахтером" и "Зарей". А вот встреча между "Ингульцом" и "Рухом" перенесена из-за вспышки коронавируса во львовском клубе. Расписание матчей 15 октября 17.00. "Шахтер" - "Заря" Трансляция - "Футбол 1" 16 октября 14.00. "Мариуполь" - "Металлист 1925" Трансляция - "Футбол 2" 17.00. "Львов" - "Динамо" Трансляция - "Футбол 2" 19.30. "Днепр-1" - "Колос" Трансляция - УНИАН ТВ 17 октября 14.00. "Минай" - "Десна" Трансляция - "Футбол 1" 19.30. "Александрия" - "Ворскла" Трансляция - "Футбол 1" 18 октября 19.30. "Черноморец" - "Верес" Трансляция - "Футбол 1" Читайте такжеУкраинская Премьер-лига: результаты 10-го тура, таблица УПЛ: перед 11-м туром После десяти туров "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов. Автор: Артем Будрин

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