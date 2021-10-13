Львовский "Рух" сел на карантин.

Поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Ингулец" - "Рух" не состоится 17 октября согласно запланированному графику.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Причина - вспышка коронавируса в составе "Руха". ПЦР-тестирование выявило ковид у футболистов львовского клуба. Положительные тесты на инфекцию сдали все заявленные вратари львовян. Матч перенесен на неопределенный срок.

Также перенесли встречу команд U-19. Новые даты будут известны позже.

УПЛ: итоги 10-го тура

После 10-го тура "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).

Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.

Автор: Артем Будрин