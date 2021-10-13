ФК "Рух" ушел на карантин / фото УНИАН, Евгений Кравс
Поединок 11-го тура чемпионата Украины по футболу "Ингулец" - "Рух" не состоится 17 октября согласно запланированному графику.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Причина - вспышка коронавируса в составе "Руха". ПЦР-тестирование выявило ковид у футболистов львовского клуба. Положительные тесты на инфекцию сдали все заявленные вратари львовян. Матч перенесен на неопределенный срок.
Также перенесли встречу команд U-19. Новые даты будут известны позже.
УПЛ: итоги 10-го тура
- После 10-го тура "Динамо" набрало 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В первую тройку также входят "Шахтер" (23 очка) и "Ворскла" (21 очко).
- Аутсайдером турнира является "Мариуполь" - 4 очка. Предпоследним идет "Минай" (6 очков).
Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет Виктор Цыганков. На его счету 7 голов.