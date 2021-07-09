Безголевая ничья случилась в поединке между "горняками" и "Шальке".

9-го июля донецкий "Шахтер" провел спарринг с гельзенкирхенским "Шальке". Это был четвертый контрольный матч для "горняков" на сборах в Австрии.

Игра завершилась нулевой ничьей. В первом тайме дончане забили гол, но из-за офсайда у новичка клуба Траоре арбитр отменил взятие ворот.

Стоит отметить, что Евгений Коноплянка еще не готов был играть в спарринге и просидел весь матч на скамейке запасных. Для него эта встреча была принципиальной, ведь в свое время он защищал цвета "Шальке". Сейчас он едва успел залечить травму и пока что его тренерский штаб бережет и не бросает в бой.

Отметим, что "Шальке" по итогам прошлого сезона Бундеслиги занял последнее место и понизился в классе.

"Шахтер" - "Шальке" - 0:0

"Шахтер": Трубин (Пятов, 46), Додо (Конопля, 74), Витао (Матвиенко, 46), Марлон (Мампасси, 74), Корниенко (Исмаили, 46), Майкон (Степаненко, 46), М. Антонио (Тете, 46), Педриньо (Бондаренко, 74), А. Патрик (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентиньо, 74)

Напомним, что "Шахтер" во время этих сборов продал своего центрального защитника в клуб из Копенгагена.

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"Шахтер": подготовка к сезону

"Шахтер" отправился на первый сбор в Австрию 22 июня. За этот период "горняки" успели проиграть вице-чемпиону Польши, еле обыграть мюнхенский клуб и разгромить австрийскую команду.

Старт сезона у "Шахтера" намечен на 31 июля - в этот день команда проведет первый матч нового сезона УПЛ против "Львова".

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Автор: Артем Будрин