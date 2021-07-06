Давид Хочолава сменил клубную прописку.

Футболист донецкого "Шахтера" Давид Хочолава официально пополнил состав "Копенгагена".

Об этом сообщает официальная страница столичного клуба из Дании в Twitter.

Грузинский защитник подписал контракт на 4 года. По версии журналиста ТК "Футбол" Игоря Бурбаса этот трансфер обошелся "Копенгагену" в 2 миллиона евро сразу и еще 2 миллиона возможными бонусами.

Давид Хочолава: карьера

28-летний защитник сделал себе имя в тбилисском "Динамо", в котором выступал с 2011 по 2014 год. Там он привлек к себе внимание одесского "Черноморца", который пригласил его к себе. За одесситов Давид выступал с 2015 по 2017 год.

Хочолава перешел в "Шахтер" из "Черноморца" в 2017 году в статусе свободного агента. С тех пор он сыграл за "горняков" 83 поединка и забил три мяча. С дончанами он трижды становился чемпионом Украины и дважды был обладателем Кубка Украины.

За национальную сборную Грузии Хочолава провел 12 матчей.

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Автор: Артем Будрин