Поединок "Шахтера" и "Динамо" пройдет во Львове.

В воскресенье, 16 октября, состоится центральный матч седьмого тура УПЛ между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Встреча пройдет во Львове на стадионе "Арена Львов".

Для "Шахтера" и "Динамо" это будет первая встреча после начала полномасштабного военного вторжения РФ в Украину.

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Примечательно, что ни один из грандов украинского футбола перед очным противостоянием не занимает первого места в турнирной таблице. "Шахтер" в пяти первых поединках одержал четыре победы и только в дебютном матче сыграл в ничью, что позволяет им быть вторыми сразу после "Днепра-1".

У "Динамо" ситуация гораздо хуже. Команда Мирчи Луческу занимает восьмую строчку, они дважды проиграли на старте сезона и даже победа над "горняками" не позволит догнать донецкую команду.

Шахтер - Динамо: прогноз

Букмекеры в предстоящем поединке отдают минимальное преимущество "горнякам". Коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2,26, на ничью - 3,60, а на победу "Динамо" - 3,00.

Наиболее вероятным точным счетом матча аналитики считают ничью 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,90.

Гол "Шахтера" в игре с киевским клубом оценивается коэффициентом 1,19, в то время как коэффициент на гол "бело-синих" - 1,28.

Результаты Шахтера и Динамо в текущем сезоне УПЛ

Клубы провели уже по пять матчей в новом сезоне. "Горняки" набрали 13 очков и занимают второе место в турнирной таблице УПЛ вслед за "Днепром-1". У "Динамо" в активе девять очков и восьмая позиция.

В прошлом туре "Динамо" одержало разгромную победу над львовским "Рухом" со счетом 3:0. "Горняки" в прошлом туре УПЛ должны были играть против ФК "Львов", однако эта игра была перенесена, чтобы команда Йовичевича смогла подготовиться к матчу Лиги чемпионов против "Реала".

Добавим, что накануне очного противостояния, "Шахтер" и "Динамо" сыграли своим матчи в еврокубках. "Шахтер" во вторник, 11 октября, сыграл вничью против мадридского "Реала" в 4-м туре группового раунда ЛЧ, а "Динамо" 13 октября в рамках Лиги Европы уступило французскому "Ренну".

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