Гол в составе "горняков" забил Александр Зубков.

Во вторник, 11 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" принимал мадридский "Реал".

Встреча проходила в Варшаве на стадионе Войска Польского и завершилась вничью 1:1.

Александр Зубков открыл счет в игре на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.

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На 90+5 минуте Антони Рюдигер сравнял счет в игре, забив с передачи Тони Крооса.

"Шахтер" - "Реал" - 1:1

Голы: Зубков, 46 - Рюдигер, 90+5

"Шахтер": Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Мудрик (Петряк, 85), Судаков (Джурасек, 81), Бондаренко, Зубков (Л. Тейлор, 82), Траоре (Сикан, 76)

"Реал": Лунин, Менди (Алаба, 68), Рюдигер, Начо, Васкес, Кроос, Чуамени (Модрич, 57), Вальверде (Камавинга, 68), Азар (Винисиус, 57), Бензема, Родриго (Асенсио, 68)

Предупреждение: Конопля, 16, Бондаренко, 88 – Милитао, 85

Видео голов:

Добавим, что в параллельном матче соперники "Реала" и "Шахтера" по группе F шотландский "Селтик" уступил немецкому "РБ Лейпциг" (0:2).

В следующем туре Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в гостях против "Селтика", а немецкий "РБ Лейпциг" примет на своем поле мадридский "Реал". Матчи запланированы на 25 октября.

Шахтер - Реал Мадрид: после матча

"Шахтер" в 1-м туре текущего розыгрыша ЛЧ сенсационно разбил "РБ Лейпциг", а потом сыграл вничью с "Селтиком". "Реал" обоих этих соперников одолел.

В третьем туре мадридский "Реал" на своем поле одержал победу над "Шахтером" со счетом 2:1. Голами в составе "сливочных" отличились бразильцы Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс. За "горняков" забил Александр Зубков.

После четырех туров "горняки" с 5 баллами занимают третье место в турнирной таблице группы F. Лидирует "Реал" - 10 баллов. На второй строчке с 6 очками идет "РБ Лейпциг", последнее место за "Селтиком" - 1 балл.

В предыдущих двух розыгрышах Лиги чемпионов "горняки" пересекались с "Реалом" на групповом этапе. В сезоне 2020/21 на тот момент команда Луиша Каштру дважды обыграла мадридский клуб на групповом раунде (3:2 и 2:0). В сезоне 2021/22 команда Роберто Де Дзерби дважды уступила "королевскому" клубу (5:0 и 2:1).

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