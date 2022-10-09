Голы Виталия Буяльского и Александра Тымчика принесли "Динамо" три очка в 6-м туре УПЛ.

В воскресенье, 9 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" принимало львовский "Рух". Встреча проходила в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" и завершилась победой "бело-синих" со счетом 3:0.

Первый гол в матче забил Виталий Буяльский. Полузащитник киевлян отличился под занавес первого тайма.

На 61-й минуте игры Буяльский оформил дубль, удвоив преимущество "Динамо" в этом противостоянии. Поставил точку в разгроме "Руха" Александр Тымчик, забивший гол на 80-й минуте встречи.

"Динамо" - "Рух" - 3:0

Голы: Буяльский, 43, 61, Тымчик, 80

"Динамо": Бойко (Нещерет, 54), Тымчик, Забарный, Сирота, Вивчаренко, Буяльский, Сидорчук (Андриевский, 84), Шепелев, Цыганков (Караваев, 83), Беседин (Ванат, 78), Кабаев (Гармаш, 55)

"Рух": Панькив, Роман, Слюсар, Дидик, Лях (Мысык, 69), Довгий (Слюбик, 81), Сапуга, Б. Бойчук (Карабин, 81), Таллес (Притула, 64), Соломон-Отабор (Рунич, 80), Климчук

Предупреждения: Роман, Довгий

Видео голов:

Победа над львовским клубом позволила "Динамо" подняться на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу сыграли пять матчей, в которых набрали 9 очков. "Рух" с 4 баллами в активе идет на 12-й строчке.

В следующем туре украинской Премьер лиги "Динамо" сыграет против "Шахтера" 16 октября. В этот же день свой матч 7-го тура чемпионата Украины сыграет и "Рух". Соперником львовского коллектива будет "Днепр-1".

Напомним, "Днепр-1" в рамках шестого тура УПЛ нанес разгромное поражение луганской "Заре" (3:0). Хет-триком в этом поединке отличился нападающий сборной Украины Артем Довбик.

Украинская Премьер-лига 2022-2023: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 августа. Чемпионат проводится в 32-й раз в истории.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 5 голов. На втором месте идет нападающий "Руха" Таллес с 4 мячами.

В этом сезоне в УПЛ играют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

Все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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