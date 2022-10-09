Три гола Артема Довбика принесли "Днепру-1" пятую кряду победу в УПЛ.

В воскресенье, 9 октября, в рамках шестого тура чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" принимал луганскую "Зарю". Центральный матч тура завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Все три гола "Днепра-1" в этом поединке забил нападающий сборной Украины Артем Довбик, отличившийся на 29-й, 59-й и 75-й минутах.

"Днепр-1" - "Заря" - 3:0

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Голы: Довбик, 29, 59, 75

"Днепр-1": Валеф, Амаш (Танчик, 79), Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко (Когут, 83), Рубчинский (Громов, 70), Гуцуляк, Пихаленок (Назаренко, 70), Бланко, Довбик (Балули, 79)

"Заря": Мацапура, Данченко (Смиян, 65), Имереков, Батагов, Бутко, Шахов, Бражко (Чурко, 65), Кристиан (Антюх, 65), Булеца, Кирюханцев (Нагнойный, 80), Русин (Хлань, 85)

Предупреждения: Танчик, 90+1 - Шахов, 63, Имереков, 90+2

Эта победа стала уже пятой кряду для "Днепра-1" в новом сезоне украинской Премьер лиги.

"Днепр-1" является единственной командой в УПЛ, которая не теряла очков в этом сезоне. Более того, подопечные Александра Кучера не пропустили ни одного гола, выиграв все игры с общим счетом 14:0.

Победа над "Зарей" позволила "Днепру-1" выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ. На второй позиции с 13 баллами идет "Шахтер". Луганская "Заря" занимает 5-ю строчку с 10 очками в активе.

В следующем туре УПЛ "Днепр-1" сыграет против львовского "Руха" в гостях 16 октября, а "Заря" днем ранее примет "Колос".

Украинская Премьер-лига 2022-2023: главное

Новый сезон в УПЛ стартовал 23 августа. Чемпионат проводится в 32-й раз в истории.

Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Шахтер".

Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет форвард "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 5 голов. На втором месте идет нападающий "Руха" Таллес с 4 мячами.

В этом сезоне в УПЛ играют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров). Первая часть чемпионата продлится до 26 ноября. После зимнего перерыва турнир возобновится 4 марта 2023 года.

Участие в новом сезоне УПЛ не смогли принять черниговская "Десна" и "Мариуполь". Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".

Все матчи чемпионата Украины по футболу в условиях военного времени проходят без зрителей.

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