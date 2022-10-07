Проигрыш "Ренну" стал уже 12-м в 15 матчах под руководством Мирчи Луческу в основной части еврокубков.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу отреагировал на поражение своего коллектива в матче Лиги Европы против французского "Ренна".

Румынский специалист дал комментарий для сайта "Динамо".

- Замена Попова была воспитательным моментом для него?

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- Да. Попов допустил ошибки, которые недопустимы для профессионального игрока. Он трижды пытался делать передачи на Сидорчука, которого накрывал оппонент. В этих моментах мы теряли мяч, и "Ренн" получал возможности для очень опасных контратак. Можно делать диагональ из центра поля на фланг, но диагональ с фланга в центр может привести к перехвату мяча соперником и голевому моменту.

- Как вы воспринимаете совместную заявку Украины, Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030?

- Это замечательное решение. Чемпионат мира - очень важное событие, благодаря которому Украина может выйти на международную арену и получить популярность во всем мире. Тем более в Украине не так давно были построены четыре больших стадиона, которые могут принять матчи мундиаля, - сказал Луческу.

Напомним, что динамовцы уступили "Ренну" со счетом 1:2. На 89-й минуте Денис Попов потерял мяч и французская команда забила победный гол. На 90+2-й минуте Попова заменил Костя Вивчаренко.

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