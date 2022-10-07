Досадная ошибка Дениса Попова на 89-й минуте стала решающей.

В 3-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" уступило французскому "Ренну".

На 23-й минуте хозяева вышли вперед благодаря Мартину Терье. "Бело-синие" ответили на пропущенный мяч на 33-й минуте. Виктор Цыганков удачно сыграл на добивании после того, как Манданда отразил первый удар украинца.

Победный мяч произошел на 89-й минуте поединка. 17-летний Дезире Дуйе воспользовался ошибкой Дениса Попова и уверенно отправил мяч в сетку ворот "Динамо" - 2:1.

Видео дня

Ренн - Динамо - 2:1

Голы: Терье (23), Дуйе (89) - Цыганков – (33)

Ренн: Манданда, Мелинг, Теате, Родон, Ассиньон, Терье (Аблен, 79), Тет, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 85), Гуйри (Дуйе, 64), Майер (Калимуйендо, 64)

Динамо: Бойко, Дубинчак, Попов (Вивчаренко, 92), Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Кабаев (Ванат, 79), Беседин, Цыганков (Караваев, 86)

Видео обзор матча Ренн - Динамо

В 4-м туре "Динамо" вновь сыграет против французского "Ренна". Матч пройдет 13 октября.

Турнирная таблица группы B Лиги Европы:

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