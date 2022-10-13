"Динамо" потеряло шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА киевское "Динамо" в номинально домашней играло против "Ренна".

Встреча проходила в Кракове на стадионе МКС Краковия и завершилась со счетом 1:0 в пользу французского клуба.

Обслуживал встречу арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк. На линиях ему помогали соотечественники Йост ван Зуилен и Йохан Бальдер.

Видео дня

Единственный гол в поединке забил Кристофер Ву. На 48-й минуте Бурижо навесил с углового и 21-летний камерунец, который остался без опеки защитников, отправил мяч в сетку ворот "бело-синих".

"Динамо" - "Ренн" - 0:1

Гол: Ву, 47

"Динамо": Нещерет, Тымчик (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 66), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 70), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Кабаев, 66), Беседин (Ванат, 66)

"Ренн": Манданда, Мелинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 84), Террье (Сулемана, 66), Калимуэндо-Муинга (Тэт, 73), Д.Дуэ (Гуйри, 73)

Видео гола:

В другом матче этой группы кипрский клуб АЕК Ларнака проиграл на своем поле "Фенербахче" со счетом 1:2.

Таким образом, после четырех сыгранных туров в активе "Динамо" 0 набранных очков и "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице квартета В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн" - по 10 баллов. АЕК с 3 очками идет на третьей строчке.

Команда Мирчи Луческу полностью провалилась в этом розыгрыше Лиги Европы и уже потеряла даже математические шансы пробиться в плей-офф турнира. Единственная надежда киевлян на евровесну - обойти АЕК в турнирной таблице и с третьего места пробиться в 1/16 финала Лиги конференций.

Напомним, неделю назад "Динамо" уступило "Ренну" в выездном матче третьего тура группового турнира ЛЕ со счетом 1:2. В предыдущих турах команда Луческу также проиграла "Фенербахче" (1:2) и кипрскому клубу АЕК (0:1).

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