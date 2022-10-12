"Динамо" попробует взять первые очки в текущем розыгрыше Лиги Европы.

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Ренна".

Это будет номинально домашний матч для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Динамо" - "Ренн" пройдет в Кракове на стадионе МКС Краковия.

Динамо - Ренн: прогноз букмекеров на поединок 4-го тура Лиги Европы

Видео дня

Обслужит встречу арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк. На линиях ему помогут соотечественники Йост ван Зуилен и Йохан Бальдер.

Неделю назад "Ренн" на своем поле обыграл киевское "Динамо" в рамках третьего тура Лиги Европы со счетом 2:1. В составе французского коллектива забили Терье и Дуйе. Единственный гол "бело-синих" на счету Виктора Цыганкова.

Динамо - Ренн: трансляция

В прямом эфире матч Лиги Европы группы B между "Динамо" и "Ренном" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 19:45 по киевскому времени.

Напомним, в группе B с "Динамо" и "Ренном" также выступают турецкий "Фенербахче" и кипрский клуб АЕК.

Динамо - Ренн: перед матчем

Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы: в 1-м туре "Фенербахче" (1:2), во 2-м против АЕК Ларнака (0:1), в 3-м "Ренну" (1:2).

После трех туров "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице группы В. Лидируют "Фенербахче" и "Ренн" - по 7 баллов. У кипрского клуба АЕК три очка.

Перед матчем с "Ренном" в рамках чемпионата УПЛ "Динамо" одержало разгромную победу над львовским "Рухом" со счетом 3:0. Это уже третья кряду победа "бело-синих" в чемпионате Украины.

"Ренн" перед игрой с киевлянами с аналогичным счетом разгромил "Нант" (3:0) в чемпионате Франции.

"Динамо" и "Ренн" пересекались ранее в 2018 году также на стадии группового этапа Лиги Европы. Тогда "бело-синие" дважды победили французов - на своем поле со счетом 3:1 и в гостях - 2:1.

Вас также могут заинтересовать новости: