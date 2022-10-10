"Динамо" попробует взять реванш у французского клуба за поражение в первой игре.

В четверг, 13 октября, киевское "Динамо" проведет поединок четвертого тура группового этапа Лиги Европы против французского "Ренна".

Это будет номинально домашний матч для "бело-синих", ведь из-за полномасштабного вторжения РФ еврокубковые игры на территории Украины проводить запрещено. Матч "Динамо" - "Ренн" пройдет в Кракове на стадионе МКС Краковия.

Динамо - Ренн: прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего поединка французский коллектив. На победу "Динамо" аналитики дают коэффициент 4,40, ничья оценивается коэффициентом 3,65, а победа "Ренна" - 1,81.

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Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу "Ренна". Коэффициент на данный исход - 7,50.

Гол "Динамо" в матче против "Ренна" оценивается коэффициентом - 1,50. При этом коэффициент на гол гостей - 1,18.

Добавим, что в параллельном матче этой группы кипрский АЕК Ларнака на своем поле примет турецкий "Фенербахче".

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Подопечные Мирчи Луческу проиграли во всех трех стартовых турах Лиги Европы: в 1-м туре "Фенербахче" (1:2), во 2-м против АЕК Ларнака (0:1), в 3-м "Ренну" (1:2).

После трех туров "бело-синие" занимают последнее место в турнирной таблице группы В. Лидируют "Фенербахче" и "Ренн" - по 7 баллов. У кипрского клуба АЕК три очка.

Перед матчем с "Ренном" в рамках чемпионата УПЛ "Динамо" одержало разгромную победу над львовским "Рухом" со счетом 3:0. Это уже третья кряду победа "бело-синих" в чемпионате Украины.

"Ренн" перед игрой с киевлянами с аналогичным счетом разгромил "Нант" (3:0) в чемпионате Франции.

"Динамо" и "Ренн" пересекались ранее в 2018 году также на стадии группового этапа Лиги Европы. Тогда "бело-синие" дважды победили французов - на своем поле со счетом 3:1 и в гостях - 2:1.

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