По мнению Вадима Гутцайта, выкрики фанатов "Фенербахче" на матче с "Динамо" носили психологический характер.

27 июля в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" в гостях обыграло "Фенербахче" со счетом 2:1. Этот поединок вызвал большой резонанс из-за поведения турецких фанатов, которые скандировали имя лидера Кремля Владимира Путина во время игры.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт впервые прокомментировал скандальный эпизод, заявив, что выкрики фанатов "Фенербахче" на матче с "Динамо" носили психологический характер. Турецкие болельщики пытались оказать давление на наших футболистов с целью заставить их ошибаться.

Гутцайт также добавил, что на сегодняшний день спорт и политика тесно переплетены.

"Это было психологическое давление на наших футболистов, чтобы они где-то совершали ошибки. Но наши футболисты и тренерский штаб сделали все, чтобы "Динамо" победило в этом противостоянии.

В Олимпийской хартии написано, что спорт вне политики. Но не сейчас, когда Российская Федерация войной пошла на Украину. И мы видим, что они убивают женщин и детей, пытают людей, уничтожают все, что видят. Поэтому сейчас спорт 100% в политике", – сказал Гутцайт в интервью телеканалу "Рада".

Добавим, что УЕФА начал расследование в отношении "Фенербахче" из-за поведения фанатов во время игры с "Динамо".

Напомним, киевское "Динамо" по сумме двух матчей одолело "Фенербахче" и вышло в следующий раунд Лиги чемпионов. Первый матч "бело-синие" играли в Польше и сыграли вничью 0:0. В ответной игре в Стамбуле, несмотря на статус андердога, киевлянам удалось добыть нужный результат и выйти в следующий раунд. В основное время игра завершилась со счетом 1:1 и исход противостояния решился в экстра-тайме. Победный гол "Динамо" забил Александр Караваев.

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