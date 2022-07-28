Турецкие болельщики скандировали имя Путина во время игры против "Динамо".

Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование действий турецких болельщиков в ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов между "Фенербахче" и "Динамо".

Об этом сообщила пресс-служба организации.

"В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента Инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время ответного матча квалификационного раунда Лиги чемпионов против киевского "Динамо", который был сыгран 27 июля 2022 года в Стамбуле", - говорится в сообщении.

Во время игры часть болельщиков турецкого клуба начала скандировать имя российского президента Владимира Путина.

Поведение фанатов "Фенербахче" вызвало негодование главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу, который осудил действия турецких болельщиков и бойкотировал послематчевую пресс-конференцию.

Ранее известный турецкий комментатор Ахмет Чакар сообщил, что по завершению матча "Фенербахче" - "Динамо" исполком УЕФА провел телеконференцию под кодом чрезвычайной ситуации, в ходе которой обсуждался вопрос поведения турецких фанатов.

"Они пообщались с делегатом и наблюдателем матча. Скандирование имени Путина может повлечь большие неприятности. По мнению европейских стран, "приветствие Путина" считается худшим скандированием всех времен", - заявил Ахмет Чакар.

О срочной конференции исполкома УЕФА также сообщало турецкое издание AksamSpor.

Источник утверждает, что после матча с "Фенербахче" киевское "Динамо" направило жалобу в УЕФА на действия турецких болельщиков и попросило зафиксировать этот инцидент.

Теперь в УЕФА официально подтвердили начало расследования этого инцидента.

Турецкие СМИ отмечают, что "Фенербахче" может быть оштрафован из-за этого инцидента и размер этого штрафа может быть больше ожидаемого.

Напомним, киевское "Динамо" одержало победу над "Фенербахче" в Стамбуле и сыграет в следующем раунде квалификации Лиги чемпионов против австрийского "Штурма".

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