Лионель Месси заработал на 15 миллионов долларов больше, чем Криштиану Роналду.

Издание Forbes опубликовало список топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в 2022 году. При составлении рейтинга учитывались доходы спортсменов за последние 12 месяцев.

Возглавил рейтинг футболист ПСЖ и национальной сборной Аргентины Лионель Месси. 35-летний нападающий обошел в рейтинге именитого баскетболиста Леброна Джеймса, а также своих коллег по цеху - форварда сборной Португалии Криштиану Роналду и бразильского нападающего Неймара.

За текущий год Месси заработал 130 миллионов долларов, 75 миллионов составили зарплата и призовые, 55 миллионов - реклама.

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Доход Леброна Джеймса составил 121,2 миллиона долларов. На третьей позиции расположился главный соперник Месси - Криштиану Роналду, заработавший 115 миллионов долларов за текущий год.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2022 года

Лионель Месси (футбол) - 130 млн долларов (зарплата - 75 млн, реклама - 55 млн)

(футбол) - 130 млн долларов (зарплата - 75 млн, реклама - 55 млн) Леброн Джеймс (баскетбол) -121,2 млн (41,2+80)

(баскетбол) -121,2 млн (41,2+80) Криштиану Роналду (футбол) - 115 млн (60+55)

(футбол) - 115 млн (60+55) Неймар (футбол) - 95 млн (70+25)

(футбол) - 95 млн (70+25) Стефен Карри (баскетбол) - 92,8 млн (45,8+47)

(баскетбол) - 92,8 млн (45,8+47) Кевин Дюрант (баскетбол) - 92,1 млн (42,1+50)

(баскетбол) - 92,1 млн (42,1+50) Роджер Федерер (теннис) - 90,7 млн (0,7+90)

(теннис) - 90,7 млн (0,7+90) Сауль Альварес (бокс) - 90 млн (85+5)

(бокс) - 90 млн (85+5) Том Брэди (американский футбол) - 83,9 млн (31,9+52)

(американский футбол) - 83,9 млн (31,9+52) Яннис Адетокумбо (баскетбол) - 79,2 млн (44,2+35)

Примечательно, что зарплата Лионеля Месси уменьшилась более чем на 15 миллионов долларов после его перехода из "Барселоны" в ПСЖ. В каталонском клубе аргентинец зарабатывал более 90 миллионов долларов.

В текущем сезоне в составе ПСЖ Месси сыграл 19 матчей, забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.

Кроме того, 35-летний форвард со сборной Аргентины стал чемпионом мира по футболу. В финале мундиаля в Катаре "альбиселесте" победили национальную команду Франции.

Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022 по итогам турнира.

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