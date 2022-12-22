Руководство ПСЖ уговорило новоиспеченного чемпиона мира продолжить играть в Париже.

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял решение продолжить свою карьеру в ПСЖ.

По информации авторитетного издания Marca, французский клуб достиг договоренности с форвардом о продолжении сотрудничества.

Известно, что переговоры по контракту Месси продолжались четыре месяца. Президент ПСЖ, совет директоров и главный тренер настаивали на продлении контракта, а сейчас игрок согласился.

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Источник отмечает, что стороны пока не приняли решение о заработной плате и продолжительности нового соглашения. Ожидается, что ключевые детали контракта будут приняты на встрече представителей игрока и ПСЖ после рождественских праздников.

Также сообщается, что Месси никогда не соглашался с предложением "Интера" Майами и не вел переговоров с "Барселоной". Да, оба клуба обращались к нему, но переговоров на продвинутой стадии не было.

Добавим, что действующий контракт Лионеля Месси с парижанами рассчитан до конца этого сезона.

В текущем сезоне Месси принял участие в 19 матчах за ПСЖ, в которых забил 12 голов и отдал 14 голевых передач.

За 15 сыгранных туров в чемпионате Франции ПСЖ набрал 41 очко и находится на первом месте в турнирной таблице. Также парижане продолжают борьбу и в Лиге чемпионов. В 1/8 финала они сыграют против мюнхенской "Баварии".

Напомним, Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022 по футболу. 35-летний форвард сыграл 7 матчей на турнире, в которых забил 7 голов и отдал три ассиста. Он был признан лучшим футболистом мундиаля в Катаре.

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