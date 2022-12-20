Криштиану Роналду может сыграть на следующем чемпионате мира.

Главная звезда национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может сыграть на следующем чемпионате мира по футболу.

Как сообщает издание Marca, 37-летний форвард хочет выступить на мундиале, который пройдет в США, Канаде и Мексике в 2026 году.

Источник отмечает, что ЧМ в Катаре был очень тяжелым для Роналду и ему трудно смириться с провальным выступлением сборной Португалии на этом турнире.

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Особенно тяжело португальцу далась победа Аргентины с нападающим Лионелем Месси в составе. Теперь цель Криштиану - сыграть на следующем планетарном первенстве по футболу.

Отметим, что в 2026 году Криштиану Роналду исполнится 41 год.

Сейчас звездный нападающий находится в статусе свободного агента, после того как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера и руководство клуба.

В каком клубе Роналду продолжит свою карьеру пока неизвестно. Единственным клубом, который проявлял реальный интерес к португальцу был "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. Саудовцы предлагали 37-летнему футболисту контракт на 2,5 сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год. Однако Криштиану отказался от этого предложения, поскольку хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, на ЧМ-2022 сборная Португалии вылетела на стадии 1/4 финала, сенсационно проиграв сборной Марокко (0:1). На мундиале в Катаре Криштиану сыграл пять матчей и забил один гол.

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