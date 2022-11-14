Криштиану Роналду, вероятно, этой зимой покинет "Манчестер Юнайтед".

Легендарный нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду дал резонансное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором раскритиковал свой клуб и главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага.

Португальский нападающий заявил, что чувствует себя преданным, так как тренер и некоторые люди в клубе пытаются вытеснить его из команды. Также Криштиану отметил, что "МЮ" перестал прогрессировать после того, как клуб покинул Алекс Фергюсон.

"Я не уважаю тен Хага, потому что он не уважает меня. Если человек не относится ко мне с уважением, то от меня следует ждать такого же.

Думаю, что болельщики должны знать правду. Я хочу лучшего для клуба. Вот почему я вернулся в "Манчестер Юнайтед". Но в нашем клубе не хватает определенных вещей, которые есть в "Ман Сити", "Ливерпуле", сейчас в "Арсенале". "МЮ" должен быть на вершине, но, к сожалению, это не так.

Меня пытаются вытеснить, это началось еще раньше. Не только тренер, но и два-три других парня в команде. Поэтому я чувствую себя преданным. Меня сделали козлом отпущения за все неудачи.

Пытается ли "Манчестер Юнайтед" избавиться от меня сейчас? Не знаю. Честно говоря, мне безразлично. Люди должны знать правду. После того, как из клуба ушел сэр Алекс, прогресса нет. Я думал, что увижу какие-нибудь новые вещи, ведь технологии развиваются. Здесь ничего не изменилось", – приводит слова Роналду The Sun.

Добавим, что это лишь часть интервью, и его полную версию у журналиста обещали показать в середине недели.

Напомним, несколько недель назад Криштиану Роналду отказался выйти на замену в матче с "Тоттенхэмом" и покинул пределы поля и стадион еще до завершения игры.

После этого главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг отстранил португальского форварда от работы с основной командой, однако впоследствии вернул в состав.

Недовольство Криштиану легко объяснить, поскольку легендарный форвард в сезоне 2022/23 не является основным игроком "Манчестер Юнайтед". Криштиану сыграл всего 16 поединков во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 ассиста (в АПЛ – 10 поединков, 1 гол).

Стоит отметить, что свой следующий матч "Манчестер Юнайтед" проведет уже после ЧМ-2022 и в Англии не исключают, что Роналду после такого больше не сыграет за "красных дьяволов".

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