"Манчестер Юнайтед" уверенно разобрался с одним из лидеров текущего сезона АПЛ.

В среду, 19 октября, в рамках 12-го тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на своем поле сумел обыграть лондонский "Тоттенхэм" (2:0).

В первом тайме команды сумели создать голевые моменты, однако реализовать их не удалось. После перерыва "красные дьяволы" дважды поразили ворота гостей, а авторами голов стали: Фред и Фернандеш.

"Шпоры" пытались уйти от поражения, однако даже не смогли забить гол престижа.

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 2:0

Голы: Фред, 47, Фернандеш, 69

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Шоу, Мартинес, Варан, Далот, Фред, Каземиро (Эриксен, 87), Санчо (Эланга, 87), Фернандеш, Антони (Мактоминей, 76), Решфорд

"Тоттенхэм": Льорис, Дэвис, Дайер (Санчес, 82), Ромеро, Перишич (Спенс, 89), Хейбьерг, Биссума (Лукас Моура, 82), Бентанкур (Скипп, 89), Доэрти (Сессеньон, 82), Кейн, Сон

Предупреждение: Каземиро

Обзор матча:

Скандальный поступок Криштиану Роналду

Несмотря на яркую победу "МЮ" над "Тоттенхэмом", после игры все говорили больше не о триумфе "красных дьяволов", а о поступке Криштиану Роналду.

Португальский нападающий начал игру на скамейке запасных. По ходу встречи он не выходил на поле "Олд Траффорд" вплоть до 88-й минуты матча. Из-за этого форвард покинул скамейку запасных раньше финального свистка арбитра, хотя у него еще была возможность выйти на поле.

Кроме того, как сообщает The Athletic, Криштиану Роналду покинул не только скамейку запасных, но и уехал со стадиона "красных дьяволов" до финального свистка.

Этот поступок португальца вызвал много споров и обсуждений после матча.

Так, бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз раскритиковал Роналду за уход со скамейки запасных раньше окончания матча:

"Это абсолютный позор. Я думаю, что это неуважение к команде, тренеру, болельщикам. Он явно ставит себя выше, чем клуб. Я думаю, что это абсолютный позор", - приводит слова Миллза Fox Sports.

Также поведение Криштиану прокомментировал легендарный француз Тьерри Анри:

"Это непростое решение, но тренер здесь ради команды, а не ради Криштиану Роналду. Криштиану - часть команды, и ему нужно найти решение.

Иногда тен Хагу приходится играть без него, и сложно, когда люди говорят о нем. Не так много есть людей, которые добились того же, что и Роналду. Но речь идет о том, что он делает сейчас. Роналду на сегодняшний день не делает того, что он делал раньше", - приводит слова Анри Mirror.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг также отреагировал на поступок нападающего, сказав, что разберется с этим:

"Я видел его, но не разговаривал с ним. Не обращаю на это внимания, я разберусь с этим завтра. Я хочу сосредоточиться на команде", - приводит слова тен Хага Sky Sports.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Криштиану Роналду сыграл в восьми матчах, в которых забил один гол. В прессе активно распространяются слухи о том, что форвард хочет покинуть "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

После 12-ти туров "Манчестер Юнатйде" с 19 очками в активе занимает 5-ю позицию в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре "красные дьяволы" сыграют на выезде против "Челси". Игра запланирована на 22 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: