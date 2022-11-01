Знаменитый украинский тренер Сергей Ребров близок к тому, чтобы покинуть "Аль-Айн" (ОАЭ) и стать за штурвал национальной сборной Украины по футболу.
Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Есть вероятность того, что 1 января 2023 года 48-летний украинец будет главным тренером своей национальной команды.
Контракт действующего тренера Александра Петракова с УАФ истек после ничьей с Шотландией в Лиге наций (0:0), о продлении соглашения пока не сообщалось.
К сожалению, при Петракове сборная не смогла отобраться на ЧМ-2022, а также упустила шанс вернуться в элитный дивизион Лиги наций УЕФА.
Сергей Ребров в сборной Украины
Ребров был близок к назначению в сборную Украины летом 2021 года. Он должен был заменить Андрея Шевченко на этой должности, но тогда его не отпустили арабские шейхи.
В "Аль-Айне" Ребров стал чемпионом ОАЭ. Его признавали лучшим тренером сезона.
Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2024. Оппоненты "желто-синих" - Англия, Италия, Мальта и Северная Македония.