Александр Петраков был спокойным в разговоре со своими подопечными.

Во вторник, 27 сентября, в рамках шестого тура группового турнира Лиги наций сборная Украины не смогла обыграть Шотландию. Игра проходила в Кракове и завершилась вничью 0:0.

Этот результат не позволил Украине выйти в дивизион А Лиги наций.

Сразу после финального свистка главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков произнес короткую речь к футболистам. Наставник национальной команды был спокойным в общении со своими подопечными.

"Это футбол, это спорт. Кто-то выиграет, а кто-то не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Никаких претензий. Я благодарен вам за игру и за работу", - обратился Петраков к игрокам на русском языке.

Добавим, что матч против Шотландии стал последним для сборной Украины в этом году и, возможно, последним для главного тренера национальной команды Александра Петракова, чей контракт со сборной истекает в конце года. Сам 65-летний специалист накануне заявил, что переговоры о продлении его договора пока не велись.

Итоги выступлений сборной Украины в Лиге наций сезона 2022/2023

Сборная Украины сыграла шесть матчей, выиграв трижды, дважды сыграв вничью и один раз "сине-желтые" проиграли.

Подопечные Петракова набрали 4 очка в противостоянии с Ирландией (победа в гостях 1:0 и ничья дома - 1:1), шесть очков в дуэли с Арменией (на своем поле победа 3:0, в гостях - 5:0) и в противостоянии с Шотландией украинца набрали всего одно очко (поражение на выезде 0:3 и ничья дома 0:0).

Сборная Украины набрала 11 очков и заняла второе место в группе 1 дивизиона В. Выиграла группу сборная Шотландии, набравшая 13 баллов. Армения заняла последнее место с 3 очками и вылетела в дивизион С. Ирландия с 7 очками стала третьей.

Лучшим бомбардиром сборной Украины в этом розыгрыше Лиги наций стал Артем Довбик, забивший три гола. По одному голу также забили Малиновский, Цыганков, Миколенко, Караваев, Тымчик, Зубков и Игнатенко.

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