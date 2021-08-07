Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым главным тренером национальной команды Украины после ухода Андрея Шевченко станет Сергей Ребров.
Об этом Маркевич сказал в комментарии сайту Meta-ratings.com.ua.
"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - заявил Маркевич.
Сам же Маркевич решил уйти из Украинской ассоциации футбола.
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Он подчеркнул, что "верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", однако еще хочет поработать тренером:
"После окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать".
Как сообщает в Twitter журналист Игорь Бурбас, Маркевич подчеркнул, что УАФ не предлагала ему возглавить сборную Украины:
"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку".
Смена тренера в сборной Украины: главное
- Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.
- СМИ назвали причины, из-за которых Шевченко покинул свой пост.
- Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич.
- Сергей Ребров недавно покинул "Ференцварош" и подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Он еще не провел у руля команды ни одного матча. И, судя по всему, сторонам удалось договориться о расторжении соглашения, чтобы Ребров мог возглавить сборную Украины.
- Исполком УАФ должен утвердить кандидатуру нового тренера 9 августа.
- По неофициальной информации, Ребров подпишет контракт со сборной Украины по схеме "2+1".