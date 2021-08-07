Сам Мирон Маркевич решил покинуть свою должность в УАФ.

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич заявил, что новым главным тренером национальной команды Украины после ухода Андрея Шевченко станет Сергей Ребров.

Об этом Маркевич сказал в комментарии сайту Meta-ratings.com.ua.

"Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву, которого 9 августа назначат новым главным тренером национальной сборной Украины, успехов. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", - заявил Маркевич.

Сам же Маркевич решил уйти из Украинской ассоциации футбола.

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Он подчеркнул, что "верой и правдой служил украинскому футболу пять лет, занимая эту должность в УАФ", однако еще хочет поработать тренером:

"После окончания чемпионата Европы меня все чаще преследовала мысль, что я еще не сказал своего последнего слова, как тренер. Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать".

Как сообщает в Twitter журналист Игорь Бурбас, Маркевич подчеркнул, что УАФ не предлагала ему возглавить сборную Украины:

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров. Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку".

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, из-за которых Шевченко покинул свой пост.

Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич.

Сергей Ребров недавно покинул "Ференцварош" и подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Он еще не провел у руля команды ни одного матча. И, судя по всему, сторонам удалось договориться о расторжении соглашения, чтобы Ребров мог возглавить сборную Украины.

Исполком УАФ должен утвердить кандидатуру нового тренера 9 августа.

По неофициальной информации, Ребров подпишет контракт со сборной Украины по схеме "2+1".

Автор: Антон Дударь