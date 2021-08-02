Андрей Шевченко теперь уже официально покинул национальную сборную, а имя нового тренера назовут 9 августа.

Украинская ассоциация футбола сделала официальное заявление об уходе Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

Оно было опубликовано на официальном сайте УАФ.

В УАФ напомнили, что в июне 2020 года Шевченко и его тренерскому штабу предложили продлить контракт до конца 2022 года.

"Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали такое свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью. В Украинской ассоциации футбола пошли навстречу и согласились на такие условия контракта", - говорится в заявлении.

"Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной", - подчеркнули в УАФ.

В организации также выразили "безграничную благодарность" Шевченко и его ассистентам "за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет":

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"За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента".

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Он впервые в истории вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы.

Когда назначат нового тренера сборной Украины и кто может им стать

УАФ официально сообщила, что исполком организации утвердит нового главного тренера национальной сборной 9 августа.

По неофициальной информации, главным кандидатом на эту должность является Мирон Маркевич, который сейчас возглавляет комитет национальных сборных УАФ.

Еще одним реальным кандидатом является Сергей Ребров. Он, хоть и подписал контракт с клубом "Аль-Айн", но, по данным СМИ, имеет опцию расторжения соглашения при условии приглашения в сборную. Также сообщалось, что Ребров подписывал предварительный контракт с УАФ. Не исключено, что он может возглавить сборную позже.

Также в СМИ сообщалось, что запасной является кандидатура экс-тренера "Динамо" Алексея Михайличенко, который сейчас работает в УАФ.

Автор: Антон Дударь