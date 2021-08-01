Главный тренер сборной Украины сообщил, что завершил работу с командой, УАФ пока не подтверждала уход тренера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко опубликовал заявление, в котором сообщил о том, что его контракт с УАФ подошел к завершению.

Об этом Шевченко сообщил в Instagram.

"Сегодня истек мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол", - написал Шевченко.

"Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде. Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику. Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину", - добавил Шевченко.

Один из ассистентов Шевченко Андреа Малдера на своей странице в Instagram подчеркнул: "Наша работа с УАФ сегодня официально завершается".

УАФ пока официально не объявляла об уходе тренера.

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Ранее сообщалось, что контракт тренера был рассчитан до конца 2022 года.

Напомним, на Евро-2020 Шевченко вывел сборную Украины в 1/4 финала.

Андрей Шевченко: карьера в сборной Украины

Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. До этого он работал ассистентом в штабе Михаила Фоменко.

В отборе на чемпионат мира-2018 под руководством Шевченко сборная Украины заняла третье место в отборочной группе, не сумев квалифицироваться на турнир.

После этого Шевченко удалось вывести сборную Украины на Евро-2020, заняв первое место в отборочной группе с Португалией.

Кроме того, сборная Украины в 2018 году успешно выступила в Лиге наций, повысившись в классе из Лиги В в Лигу А. В 2020 году в Лиге А Лиги наций украинская сборная не смогла сохранить прописку лишь из-за технического поражения за матч со Швейцарией.

На Евро-2020 сборная Украины заняла третье место в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, затем в дополнительное время прошла в плей-офф Швецию (2:1), а в четвертьфинале уступила Англии (0:4). Выход в 1/4 финала стал для "желто-синих" лучшим результатом на ЧЕ.

Ранее неоднократно сообщалось, что после работы со сборной Украины Шевченко может возглавить "Милан". Сам тренер ранее заявлял, что хотел бы вернуться в итальянский клуб в качестве тренера.

Автор: Антон Дударь