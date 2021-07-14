Андрей Шевченко и Кристен Пазик уже 17 лет вместе в браке.

Выдающийся украинец Андрей Шевченко и американская модель Кристен Пазик сегодня празднуют 17 лет с момента их бракосочетания.

Нынешний главный тренер сборной Украины 14 июля 2004 года соединил свою судьбу с Кристен, взяв ее замуж.

По этому прекрасному случаю 42-летняя жена Шевченко поздравила его в Instagram, опубликовав яркие ретро-кадры.

"Поздравляю с годовщиной моего единственного и неповторимого. Спасибо за любовь, поддержку и смех. Я люблю тебя", - напечатала Кристен возле фотографий.

44-летний наставник сборной посвятил своей возлюбленной теплые слова в профиле Instagram.

"С 17-летием свадьбы, любовь моя. Спасибо за то, что ты делаешь каждый момент совместной жизни особенным, спасибо, что всегда была рядом со мной, а я всегда буду рядом с тобой. Я люблю тебя", - выразил свои чувства Шевченко.

Андрей и Кристен воспитывают четырех сыновей: Джордан Шевченко (29 октября 2004), Кристиан Шевченко (13 ноября 2006), Александр Шевченко (1 октября 2012), Райдер-Габриэль Шевченко (6 апреля 2014).

"Ни я, ни жена не хотели пышных церемоний. Мы с ее отцом просто играли в гольф, а потом приехала Кристен, ее мама, свадебный регистратор, и мы расписались", - ностальгирует "Шева", вспоминая день свадьбы.

Напомним, что супруга Шевченко трогательно поддержала своего возлюбленного после вылета с Евро-2020.

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Автор: Артем Будрин