Кристен Пазик также похвалила Англию за их замечательную игру.

Вторая половинка наставника сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик прокомментировала фиаско "желто-синих" в поединке против команды Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020.

Кристен сделала соответствующее сообщение в Instagram.

"Этот вечер был для меня тяжелым. Я даже не могла смотреть игру, настолько нервничала. Проживание в Англии и мой паспорт Великобритании делали это еще тяжелее. Но я очень горжусь тем, что молодая украинская команда показала. Спасибо всем за поддержку на протяжении всего пути. Идем к следующей цели. Мои поздравления Англии", - напечатала текст Пазик.

Напомним, что перед матчем со Швецией жена Шевченко вместе с сыновьями отправилась в Глазго и горячо поддерживала на трибунах сборную Украины. Пазик имеет гражданство США, но также является подданной Королевства Великобритании.

Украина - Англия: итоги матча

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Гарри Кейн (оценка - 9,3).

В полуфинале Англия встретится со сборной Дании, которая прошла Чехию. Англичане сыграют в полуфинале Евро впервые с 1996 года.

Сборная Украины пропустила во всех одиннадцати матчах на чемпионатах Европы.

Сборная Англии не пропустила на Евро-2020 в пятом матче подряд.

Англия стала первой сборной в истории чемпионатов Европы, которая забила три гола головой в одном матче.

Англичане одержали свою самую крупную победу на чемпионатах Европы

Выход в 1/4 финала является лучшим результатом сборной Украины на чемпионатах Европы в истории.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин