Сыновья Шевы приехали в Глазго, чтобы болеть за украинскую сборную.

Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа и его подопечных с выходом в 1/4 Евро-2020.

Читайте такжеПоявилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Швецией на Евро-2020"Поздравляем всех игроков, тренеров и коллектив сборной Украины! Никогда не сдавайтесь", - написала она в Instagram. В посте Кристен показала фото сыновей, горячо болеющих за украинскую команду.

Ранее журналист Роман Бебех писал в Instagram, что сыновья Андрея Шевченко приехали в Глазго, чтобы вживую поддержать сборную Украины. Ребята в футболках национальной команды, они взяли с собой сине-желтый флаг.

Швеция-Украина: итоги матча

Сборная Украины обыграла команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира.

Основное время встречи в Глазго завершилось со счетом 1:1. В овертайме победу украинской сборной принес Артем Довбик. Автор первого гола нашей сборной - Александр Зинченко.

В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией. Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.

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Автор: Ольга Робейко