Жена главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Кристен Пазик поздравила своего мужа и его подопечных с выходом в 1/4 Евро-2020.
Читайте такжеПоявилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Швецией на Евро-2020"Поздравляем всех игроков, тренеров и коллектив сборной Украины! Никогда не сдавайтесь", - написала она в Instagram. В посте Кристен показала фото сыновей, горячо болеющих за украинскую команду.
Ранее журналист Роман Бебех писал в Instagram, что сыновья Андрея Шевченко приехали в Глазго, чтобы вживую поддержать сборную Украины. Ребята в футболках национальной команды, они взяли с собой сине-желтый флаг.
Швеция-Украина: итоги матча
- Сборная Украины обыграла команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира.
- Основное время встречи в Глазго завершилось со счетом 1:1. В овертайме победу украинской сборной принес Артем Довбик. Автор первого гола нашей сборной - Александр Зинченко.
- В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Англией. Игры следующей стадии плей-офф состоятся 2-3 июля.
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