Сборная Украины 29 июня проводит матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Команды играют на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Сборная Украины вышла вперед на 27-й минуте матча - Андрей Ярмоленко вырезал идеальную передачу на Александра Зинченко, а полузащитник "Манчестер Сити" сильным ударом "прошил" голкипера.

Но до перерыва шведы отыгрались - мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Эмиля Форсберга и рикошета от ноги Ильи Забарного.

Видео голов

Гол Зинченко

Гол Форсберга

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

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Автор: Антон Дударь