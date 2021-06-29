Сборная Украины ведет борьбу за выход в четвертьфинал Евро-2020.

Сборная Украины 29 июня проводит матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Команды играют на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго.

УНИАН ведет онлайн-трансляцию матча Швеция - Украина.

Сборная Украины вышла вперед на 27-й минуте матча - Андрей Ярмоленко вырезал идеальную передачу на Александра Зинченко, а полузащитник "Манчестер Сити" сильным ударом "прошил" голкипера.

Но до перерыва шведы отыгрались - мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Эмиля Форсберга и рикошета от ноги Ильи Забарного.

Видео голов

Гол Зинченко

Гол Форсберга

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Сборная Украины на Евро-2020: результаты

В стартовом матче на турнире украинцы в Амстердаме проиграли сборной Нидерландов со счетом 2:3.

Во 2-м туре "желто-синим" удалось в Бухаресте обыграть Северную Македонию.

В третьем туре Украина проиграла Австрии в Бухаресте со счетом 0:1.

В итоге украинская сборная заняла в группе С третье место, но вышла в плей-офф. "Желто-синие" стали одной из четырех лучших команд, занявших третьи места. Это стало возможным в том числе благодаря победе шведской сборной над Польшей в 3-м туре.

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Автор: Антон Дударь