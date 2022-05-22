Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о подарке президента РФ Владимира Путина.
В интервью YouTube-каналу "Пряма червона" Ребров признался, что Путин подарил часы украинским футболистам в 1999 году после матча в отборе на чемпионат Европы-2000 между сборными Украины и России.
"Часы, которые Путин подарил после матча Россия - Украина в 1999 году, я подарил своему отцу. Не знаю сейчас историю этих часов, где они находятся. На них была выгравирована дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были все сильно расстроены. Давал часы лично Путин.
Я их не видел после того года. Мне тогда не сильно были интересны эти часы. Конечно, тогда никто не задумывался, насколько сейчас эти часы будут... Как вы говорите, что их надо разбить", - сказал Ребров.
Напомним, матч квалификации Евро-2000 Россия - Украина состоялся 9 октября 1999 года и завершился вничью 1:1. Благодаря этому результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.
Сергей Ребров: тренерская карьера и достижения
- Ребров возглавил "Аль-Айн" в июне 2021 года. Ранее он тренировал киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".
- Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.
- "Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.
- С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.
- В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе лучшим тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.
- Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".
- Под руководством Сергея Реброва "Аль-Айн" завоевал Кубок лиги ОАЭ и стал чемпионом страны.