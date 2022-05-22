Путин подарил футболистам сборной Украины часы после матча против России.

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров рассказал о подарке президента РФ Владимира Путина.

В интервью YouTube-каналу "Пряма червона" Ребров признался, что Путин подарил часы украинским футболистам в 1999 году после матча в отборе на чемпионат Европы-2000 между сборными Украины и России.

"Часы, которые Путин подарил после матча Россия - Украина в 1999 году, я подарил своему отцу. Не знаю сейчас историю этих часов, где они находятся. На них была выгравирована дата матча. Они думали, что выиграют. Когда нам дарили часы, они были все сильно расстроены. Давал часы лично Путин.

Я их не видел после того года. Мне тогда не сильно были интересны эти часы. Конечно, тогда никто не задумывался, насколько сейчас эти часы будут... Как вы говорите, что их надо разбить", - сказал Ребров.

Напомним, матч квалификации Евро-2000 Россия - Украина состоялся 9 октября 1999 года и завершился вничью 1:1. Благодаря этому результату команда Йожефа Сабо вырвала путевку в плей-офф отбора, где проиграла Словении.

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