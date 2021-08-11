Финальные переговоры Сергея Реброва с эмиратским клубом "Аль-Айн" начались.

Сергей Ребров 11 августа вступил в финальную фазу переговоров с руководством эмиратского клуба "Аль-Айн" по расторжению контракта.

Об этом сообщил телеведущий каналов "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter.

Исполком УАФ, где объявят имя нового тренера сборной Украины, был запланирован на 12 августа, но заседание перенесли на 17 августа. Это сделали для того, чтобы Ребров успел расторгнуть контракт с клубом из ОАЭ.

Напомним, что глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подчеркнул, что он хочет видеть Реброва на посту тренера сборной Украины.

Также в УАФ отказали двум иностранным тренерам, которые желали получить кресло наставника сборной Украины.

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, из-за каких Шевченко покинул свой пост.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

В УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Также СМИ назвали запасной вариант УАФ на случай, если не удастся договориться с Ребровым.

Автор: Артем Будрин