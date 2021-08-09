Сергей Ребров уже провел встречу с главой Украинской ассоциации футбола.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил тот факт, что Сергей Ребров является главным кандидатом на то, чтобы получить кресло тренера сборной Украины.

Павелко также намекнул, что Реброва связывает контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн", и это тормозит процесс переговоров с УАФ.

"Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По поводу Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед", - сообщил Павелко для "Великого футбола".

"Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб был аж до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе", - добавил Павелко.

"Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, утраченные шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", - отметил Павелко.

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.

Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич.

Сергей Ребров недавно покинул "Ференцварош" и подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Он еще не провел у руля команды ни одного матча. И, судя по всему, сторонам удалось договориться о расторжении соглашения, чтобы Ребров мог возглавить сборную Украины.

По неофициальной информации, Ребров подпишет контракт со сборной Украины по схеме "2+1".

Автор: Артем Будрин