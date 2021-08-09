Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил тот факт, что Сергей Ребров является главным кандидатом на то, чтобы получить кресло тренера сборной Украины.
Павелко также намекнул, что Реброва связывает контракт с эмиратским клубом "Аль-Айн", и это тормозит процесс переговоров с УАФ.
"Давайте подождем решение УАФ, решение принимает исполком. Исполком точно состоится в понедельник, там будут рассмотрены вопросы не только сборной Украины. По поводу Реброва и его клуба я не комментирую этот вопрос. Нам нужен тот штаб, который выведет сборную на ЧМ-2022. Считаю, что Ребров - это перспектива на несколько отборочных циклов. Его мы хотим видеть в сборной. Но есть обстоятельства, которые важны и не нужно забегать вперед", - сообщил Павелко для "Великого футбола".
"Возможно, завтра заслушаем кандидатов, но назначение может произойти чуть позже. Например, в четверг. В целом, из-за слабого старта в отборе ЧМ-2022 мы хотим, чтобы тренерский штаб был аж до финальной стадии Евро-2024. Это помогло бы в долгосрочной перспективе", - добавил Павелко.
"Сегодня я виделся с Сергеем, это ответственный момент, но он понимает все юридические вопросы. Он видит в сборной большой потенциал, не рассматривая варианты, мол, утраченные шансы на ЧМ-2022. Он видит, что шансы есть, и они большие", - отметил Павелко.
Смена тренера в сборной Украины: главное
- Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.
- СМИ назвали причины, по которым Шевченко покинул свой пост.
- Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич.
- Сергей Ребров недавно покинул "Ференцварош" и подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ. Он еще не провел у руля команды ни одного матча. И, судя по всему, сторонам удалось договориться о расторжении соглашения, чтобы Ребров мог возглавить сборную Украины.
- По неофициальной информации, Ребров подпишет контракт со сборной Украины по схеме "2+1".