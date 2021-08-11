В работе с украинской сборной были заинтересованы немецкий и итальянский специалисты.

Немецкий тренер Юрген Клинсманн и итальянский специалист Джанни де Бьязи претендовали на пост главного тренера сборной Украины, который пустует после ухода Андрея Шевченко.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1,2,3" Игорь Бурбас.

По его словам, представители Клинсманна и де Бьязи связывались с УАФ и предлагали рассмотреть кандидатуры этих специалистов.

Источник отметил, что они сразу получили отказ. В УАФ даже не захотели вступать в переговорный процесс - там планируют назначить на пост тренера сборной отечественного специалиста.

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Клинсманн известен по своей работе со сборными Германии и США. Его последним местом работы была берлинская "Герта", которую он покинул в декабре 2020 года.

Де Бьязи с 2020 года тренирует сборную Азербайджана. Ранее он также работал со сборной Албании, "Удинезе", "Алавесом" и рядом других команд.

Meta-ratings.com.ua сообщает, что свою кандидатуру на пост главного тренера украинской сборной также предлагал экс-наставник "Шахтера" Паулу Фонсека

Смена тренера в сборной Украины: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

СМИ назвали причины, из-за которых Шевченко покинул свой пост.

Изначально главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали" эту должность. При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который этим летом подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

В УАФ обещали назвать нового наставника команды 9 августа, но все еще не сделали это.

Также СМИ назвали запасной вариант УАФ на случай, если не удастся договориться с Ребровым.

Автор: Антон Дударь