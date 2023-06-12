Украина уступила Англии в первой игре в отборе на Евро-2024 под руководством Ротаня.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос о поражении "сине-желтых" в матче первого тура отбора на Евро-2024 против национальной команды Англии.

49-летний специалист отметил, что к этой игре команду готовил Руслан Ротань и он не имел влияния на подготовку и выбор состава.

"Не понимаю, зачем говорить об этой игре. Тренером был Ротань. Я не могу комментировать это. Да, если Руслан Петрович спрашивал меня - то он спрашивал лично. Но он являлся тренером национальной сборной. Сейчас я уже 3 дня тренер, и я буду отвечать за результат. Буду готовить команду к игре", - сказал Ребров на пресс-конференции перед игрой против Германии.

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Напомним, в рамках первого тура отбора на ЧЕ-2024 сборная Украины под руководством временного тренера Руслана Ротаня проиграла Англии со счетом 0:2.

Сергей Ребров был назначен главным тренером сборной Украины 7 июня. Его дебют на этой должности состоится 12 июня в матче против сборной Германии.

Матч Германия - Украина пройдет в немецком Бремене на стадионе "Везерштадион".

После встречи с немецкой сборной подопечные Сергея Реброва сыграют две игры в рамках отбора на Евро-2024: 16 июня против Северной Македонии и 19 июня против Мальты.

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