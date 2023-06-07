Сборная Украины начнет подготовку к июньским матчам отбора на Евро-2024 8 июня.

В среду, 7 июня, в Доме футбола состоялась презентация Сергея Реброва в качестве нового главного тренера национальной сборной Украины.

В ходе пресс-конференции 49-летний специалист рассказал о кадровой ситуации в национальной команде, а также сказал, что он составлял список футболистов на июньский сбор "сине-желтых".

"Во-первых, есть много игроков, которые не получают ту практику, которую мы считаем удовлетворительной. Но когда они приедут в сборную, нужно смотреть на них. Поэтому мы создаем конкуренцию на каждую позицию, чтобы взглянуть на них в тренировочном процессе. Сейчас я не могу говорить, кто будет в основе. Нужно начать работать и в тренировочном процессе решить, кто готов больше.

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К сожалению, травма Яремчука не позволяет прибыть. Я разговаривал с ним. Он принес извинения и будет готовиться к сезону в своем клубе. Мы вызвали достаточно новых кандидатов. Они заслужили находиться в национальной сборной. Тот же Ванат, который последние пол сезона показывает очень стабильный футбол. Это очень важно. Также Кочергин, за которым я следил еще в "Заре". Считаю, что своими выступлениями в Польше он заслужил место в сборной. Посмотрим, у нас много кандидатов, есть конкуренция на каждую позицию", - сказал Ребров.

Новый тренер сборной Украины также ответил на вопрос, поедут ли игроки национальной команды на молодежный Евро-2023, который стартует после матчей команды Реброва. В частности, по возрасту сыграть на Евро U-21 могут Анатолий Трубин, Илья Забарный, Георгий Судаков, Михаил Мудрик и Владислав Ванат.

"Я общался с Русланом Ротанем по поводу игроков. Я считаю, что нужно понять, какая сборная в приоритете. Я считаю, что приоритет - национальной сборной. Но посмотрим. Если кто-то считает, что с Мальтой можно сыграть любыми игроками, то мы уже в 2017 уже играли... (Украина проиграла 0:1 контрольный матч - прим).

Евро молодежный стартует 21 июня, так что посмотрим после нашей игры 19 числа. Тогда и решим", - ответил Сергей Ребров.

Также Сергей Ребров поделился своим мнением о количестве времени на подготовку сборной Украины к июньским матчам отбора на Евро-2024.

"Да, мало времени. А что с этим делать? Вы можете дать больше времени? Я спрашивал УАФ, можно ли на день или два раньше собраться. Но сейчас это невозможно. Потому что имеем, то имеем. Посмотрим, достаточно это или нет. Но мы должны работать в те дни, которые у нас есть", - сказал тренер.

Напомним, сборная Украины начнет свой сбор 8 июня в немецком Бремене. 12 июня "сине-желтые" сыграют товарищеский матч против сборной Германии.

16 и 19 июня сборная Украины сыграет поединки отбора на Евро-2024 против Северной Македонии и Мальты соответственно.

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